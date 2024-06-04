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Sezer ve beraberindekiler güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda da incelemede bulundu.

Toplantıya; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda komisyonların kendi alanlarıyla ilgili aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirildi, faaliyet planlamaları gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, Renato Dell'Ara Stadı'nda yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, Renato Dell'Ara Stadı'nda yürüyüş yaptı

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