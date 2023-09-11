Antalya

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen organizasyona yaklaşık 1200 pehlivan katıldı. Üç gün süren güreşlerde, çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Mustafa Batu, Osman Kan ile Kürşat Şevki Korkmaz kurayla yarı finalde eşleşti.

Recep Gürbüz Stadı'nda, puanlama sisteminin uygulanmadığı ve sağanak altında gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final maçında Batu'yu yenen Gürbüz ile Korkmaz'ı mağlup eden Kan finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, puanlamanın uygulanmadığı finalde Osman Kan'a üstünlük sağlayıp, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

"İnşallah seneye de bu sahada birinci olup, altın kemeri takmak isterim"

Başpehlivanlık final maçını kazandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Gürbüz, merhum babası Recep Gürbüz'ün adını taşıyan statta, tarihin en eski güreşlerinde mücadele etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Tarihi Elmalı Güreşleri'nin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Gürbüz, "Burası, Kırkpınar'dan sonra en önemli güreş organizasyonu. Elmalı'da geçen yıl da birinci oldum, bu sene de birinci oldum. Çok mutluyum. İnşallah seneye de bu sahada birinci olup, altın kemeri takmak isterim. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin şampiyon başpehlivanı Gürbüz'ün altın kemeri, kupası, madalyası ile aynı kategorinin ikincisi Osman Kan ile üçüncüler Mustafa Batu ve Kürşat Şevki Korkmaz'a ödüllerini Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk takdim etti.

Yaklaşık 1200 pehlivanın katıldığı, üç gün süren güreşler sonunda alt boylardaki mücadelelerde dereceye giren sporculara da ödüllerini törene katılan diğer yetkililer verdi.

Öte yandan, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesini 14 milyon 7 bin lira bedelle Hakan Çetin yeniden kazandı.

AA