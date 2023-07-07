Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarından kaynaklanan tevkifat oranları sıfırlandı Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarından kaynaklanan tevkifat oranları sıfırlandı
Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

AA