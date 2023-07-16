İSTANBUL- Başrollerinde Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan gibi isimlerin yer aldığı Hayat'ın vizyon tarihi belli oldu. Masumiyet, Kader, Yeraltı gibi filmleriyle Türkiye sinemasının öne çıkan yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, son olarak çektiği Kor'dan yaklaşık sekiz yıl sonra sinemaya geri döndü.

Yönetmenin geçtiğimiz aylarda Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluşan sergisiyle aynı ismi taşıyan Hayat filmi, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor. Kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Hayat, 1 Aralık 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL