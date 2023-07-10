İSTANBUL - Türkiye’nin en büyük “yerinde kentsel dönüşüm” çalışmasının hızla devam ettiği Gaziosmanpaşa’da, Sarıgöl Mahallesi 12C Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle inşa edilecek projenin temel atma törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, siyasi partilerin temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, hak sahipleriyle birlikte butona basarak, 863 konut, 28 dükkan, bin 3 araçlık otopark ve 6 bin 500 metrekare yeşil alanın yer alacağı projenin temeline harç döktü.

“Kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil”

Temeli atılan projenin en kısa sürede bitirilmesini dileyen Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Zor bir iş, çünkü vatandaşla tek tek görüşeceksiniz, vatandaşı ikna edeceksiniz. Hatay Antakya Belediye Başkanımız gelerek büyük bir kentsel dönüşüm başlatacağını söylediğinde biz destek olmak istedik. Çünkü biz kentsel dönüşüme inanıyoruz. Belediye başkanımıza sorduğumuzda ’ikna ettim vatandaşları’ dedi. Alana gittik, yardım edeceğiz ve destek olacağız, orası kentsel dönüşüme girecek. Çünkü yakın tarihte deprem olacağını bilim insanları söylüyor. Gittiğimizde alanda çok büyük bir kalabalık var ama kenarda duranların hepsi ellerinde protestolarla bekliyordu. Başkanımız hoş geldin konuşması yapamadı küfürler ettiler, hakaretler ettiler. Başkanımız indiğinde ben üzüldüm. Kürsüye çıkıp sorduğumda ’kentsel dönüşüm istemiyoruz’ dediler. Gece boyu onları dinleyerek, ikna etmeye çalıştım. Birkaç yıl içerisinde deprem olursa o binaların çökeceğini anlatmaya çalıştım, beni dinlemediler. Yalvarmadığımız kaldı bir tek, bizi dinlemek istemediler ve kentsel dönüşüm yaptırmadılar. Vatandaş direnince biz ayrıldık oradan. Aradan 6 yıl geçti. Hatırladığım kadarıyla İstiklal ve Emek Mahalleleri direnmişlerdi. Şu anda bir tane sağlam yapı yok orada” dedi.

“1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız”

Türkiye'deki kadim coğrafyanın zorluğunun yer altındaki hareketlilik olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Bilimsel verilere uygun olarak binanın tüm safhaları yapılırken, sıfır toleransla konutlarımızı yaparak insanımızı orada yaşatmak bizim görevimiz. Her sene karamızda ve denizlerimizde 3 tane yıkıcı şiddette deprem oluyor. Bir tek çözüm var; kentsel dönüşüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2012 yılında kanun çıkmıştı. İstanbul'umuzda da 800 bin civarında evimiz yenilenmiş ama yakın bir gelecekte Allah korusun bir deprem olursa, başımıza bir felaket gelmemesi için neredeyse 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız. Bunların içinde özellikle 600 bini çok acil gözüküyor. Eğer bir sokakta iki tane bina yıkılırsa orada hayat durur. Belediye başkanı arkadaşlara lütfen bu konuda yardımcı olun” ifadelerini kullandı.

“Çözüm için tek reçete, kentsel dönüşüm”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Bu projelerde sadece hak sahiplerine özgü bir kentsel dönüşüm modeli uyguluyoruz. Burada sadece hak sahiplerine yetecek kadar daire yapılıyor. Yani imar artışıyla yapılmış bir kentsel dönüşüm olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Kentsel dönüşüm ile aslında deprem riski olmayan, güvenli, konforlu, sorunsuz yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz” dedi. İstanbul için deprem tehditinin en büyük sorun olduğunu söyleyen Usta, “Çözüm için tek reçete, kentsel dönüşüm. Biz de bunu gerçekleştirmek için buradayız. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI