Washington

ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü Oppenheimer, "En İyi Yönetmen" ödülünü bu filmin yönetmeni Christopher Nolan alırken hem dışarıda gerçekleştirilen Gazze gösterisi, hem de ödül kazanan yönetmen Jonathan Glazer'ın "Gazze'de işgale tepki" konuşması geceye damga vurdu.

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde Oppenheimer filmi kadar Gazze'de yaşanan katliamlara tepkiler de dikkati çekti.

Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı ve yolu kapadı. Amerikan medyasının da yer verdiği Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni bir süre geç başlarken, Gazze'de acil ateşkes talebinde bulunan ünlü Hollywood oyuncuları da kırmızı halıda yakalarında "ateşkesi" sembolize eden broşlarla poz verdi.

Aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu birçok oyuncunun salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla gelmesi dikkati çekti.

Ünlü oyuncu Ramy Youssef da ödül töreni öncesinde medyaya yaptığı açıklamada, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajını verdi.

Oscar ödülü alan yönetmenden Gazze'ye destek

"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Holokost'u anlatan "Zone of Interest" filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada Gazze'deki işgale tepki gösterdi.

Glazer, yaptığı konuşmada, "Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları." şeklinde konuştu.

Oppenheimer gecenin galibi

Oscar gecesinde ise Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi, "En İyi Film" ödülünü kazandı.

13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Christopher Nolan ise ilk kez Oscar heykeline uzanarak "En İyi Yönetmen" ödülüyle büyük başarı elde etti.

Filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle büyük sevinç yaşadı.

Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken ve "Iron Man" karakteriyle ünlenen Robert Downey Jr. ise ilk Oscar'ına "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle ulaştı.

Aleksey Navalnıy'ın videosu yayınlandı

Ödül töreninde ayrıca, kısa süre önce Rusya'da cezaevinde iken hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy için de kısa bir anma videosu yayınlandı. Videoda Navalnıy'ın hapishanede iken çektiği bir video kaydındaki, "Kötünün zaferi için gereken tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır." şeklindeki sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

"Mariupol'de 20 Gün" adlı belgesel de ödül töreninde "En İyi Belgesel" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Oscar ödül törenindeki öne çıkan ödüller:

En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Yönetmen: Chistopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone - Poor Things

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For? - Barbie

En İyi Film Müziği: Oppenheimer

En İyi Sinematografi: Oppenheimer

En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One

Oscar ödül töreninin yapıldığı salonun önünde Gazze gösterisi

96. Oscar ödül töreninin gerçekleştirildiği Los Angeles'taki Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı.

ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan ödül töreni öncesinde kent merkezindeki tören salonu Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" şeklinde slogan atarak bölgede acil ateşkes taleplerini dile getirdi.

Törenin gerçekleştirildiği Dolby Theatre önündeki gösteri sebebiyle trafik dururken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Hollywood yıldızlarından "Gazze'de ateşkes" broşu

Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında kırmızı broşlarla kameralara poz verdi.

Ünlü oyuncu Ramy Youssef'tan Oscar ödülleri öncesi "Gazze'de ateşkes" çağrısı

Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı verdi.

Bu yıl "Poor Thing" filmindeki performansıyla göz dolduran Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu.

Youssef, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım." dedi.

Aralarında birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da olduğu bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını kaydeden Youssef, ateşkes için ümitli olduğunu da söyledi.

ABD yönetiminin de bu konuda ateşkese yavaş yavaş yaklaştığını ifade eden oyuncu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısına atıf yaparak "Bunun zamanı neden şimdi olmasın?" şeklinde konuştu.

Youssef birçok oyuncunun bu gece yakalarında kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da sözlerine ekledi.