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A Milli Erkek Basketbol Takımı , gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle daha önce milli maçları kaçıran oyuncular, bu kez kadroda yer alabildi.

Ay-yıldızlılarda Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberoviç ve Beşiktaş Emlakjet'te oynayan Kerem Konan ilk kez aday kadroya dahil edildi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı, İlker Ergüllü oldu

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı, İlker Ergüllü oldu

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