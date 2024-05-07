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Kamp çalışmalarını 12 Mayıs Pazar gününe kadar İzmir'de sürdürecek A Milli Erkek Hentbol Takımı , 9 ve 11 Mayıs'ta Kuveyt ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

Ali Çamdalı: Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir mücadele verdik

Ali Çamdalı: Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir mücadele verdik

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