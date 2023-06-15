Ankara

Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, setin başlarında 4 sayılık (1-5) fark yakaladı. Toparlanarak aradaki farkı kapatan milli takım, 6-6'da eşitliği yakaladı. Milli takım geriden geldiği sette Yiğit Gülmezoğlu'nun etkili servisleriyle 13-10 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler setin sonlarına doğru farkı 5 sayıya (20-15) çıkardı. Bloklardaki etkinliği artıran Portekiz, aradaki farkı kapatarak, öne geçti 22-21 öne geçti. Daha az hata yapan Portekiz, ilk seti 25-23 önde bitirdi.

İkinci sete etkili başlayan Portekiz, başlarda 3 sayı (2-5) fark yakaladı. Defansta etkinliği artıran milli takım, 7-7'de eşitliği yakaladı. Milli takım iyi oyununu sürdürerek geriden geldiği sette 2 sayı (12-10) öne geçti. Hücumda etkili oyununa devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü sete her iki takım da karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortasında milli takım 15-12 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milli takım, son ana kadar çekişmeli geçen üçüncü seti 25-21 önde bitirmeyi başardı.

Dördüncü sete de iyi başlayan milli takım, setin başlarında 2 sayılık (7-5) fark yakaladı. Karşılıklı sayıların alındığı setin ortalarında Portekiz, 14-14'te eşitliği yakalasa da bloklarıyla rakibine kolay sayı imkanı tanımayan milli takım dördüncü seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.

Grubundaki beşinci maçında 4. galibiyetini alan A Milli Takım, 24-25 Haziran tarihlerinde Hırvatistan’ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını garantiledi.

Milli takım, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki altıncı maçında ise 17 Haziran Cumartesi günü Ankara'da Danimarka'yı ağırlayacak.

Karşılaşmayı AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

"Dörtlü Final için Hırvatistan'a gideceğiz. Orada da final oynamak istiyoruz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında konuk ettiği Portekiz'i 3-1 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Dörtlü Final için Hırvatistan'a gideceğiz. Orada da final oynamak istiyoruz." dedi.

Üstündağ, müsabakanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybolda çok başarılı sonuçlar alındığına dikkati çekerek, "Bugün Portekiz'i 3-1 yenerek 3 puan aldık. Son Danimarka maçımızın sonucunu beklemeden Dörtlü Final'e kalmayı garantiledik. Dörtlü Final için Hırvatistan'a gideceğiz. Orada da final oynamak istiyoruz. Final oynayanlar Challenger Kupası'na gidiyor. O sene bu sene diyoruz. Avrupa Ligi'nden vedalaşmak ve seneye de Milletler Ligi'nde olmayı istiyoruz. Çocuklar da bunu çok istiyor. Bizim artık yerimiz orası. Erkek milli takımımızdan çok büyük başarılar bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan Ekşi: "İlk hedefimiz Dörtlü Final'e kalmaktı"

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi de kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "İlk hedefimiz Dörtlü Final'e kalmaktı. İkinci hedefimiz orada final oynamak ve Challenger Kupası'na katılmak." diye konuştu.

Arslan Ekşi, ayrıca kendilerini desteklemeye gelen Ankara seyircisine de teşekkür etti.

Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu ise son ana kadar mücadele eden takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Finallere çok iyi hazırlanıp önce Challenger Kupası'na oradan da Milletler Ligi'ne gitmeyi çok istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA