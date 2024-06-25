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Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 22.00'de Hamburg'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Çekya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Arda Güler'in idmanda neşeli olduğu ve takım arkadaşlarının da genç futbolcu ile şakalaştığı görüldü.

İrfan Can Kahveci ve Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Orkun Kökçü takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok ise antrenmanda yer almadı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

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