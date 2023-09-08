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Ay yıldızlılar bu beraberlikle puanını 10'a çıkararak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.

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71. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içinde attığı şutta kaleci Chancharevich, topu yatarak kontrol etti.

49. dakikada sol kanattan gelişen Ermenistan atağında Tiknizyan'ın yaptığı ortada Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın dokunamadığı, Cenk Özkacar'ın ıskaladığı topu önünde bulan Dashyan, filelerle buluşturdu: 0-1

46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan taşıyıp ortaladığı topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Chancharevich yatarak kontrol etti.

39. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Cenk Özkacar, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın kaleci Chancharevich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan Ermenistan savunmanın arkasına attığı topla buluşup, ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Chancharevich meşin yuvarlağı bloke etti.

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