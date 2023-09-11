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Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop izledi.

Stefan Kuntz, idman öncesinde saha ortasında topladığı oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Antrenman, ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Japonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Çalışmada aday kadroda bulunan ve Belçika'ya gelen 22 oyuncunun tamamı yer aldı.

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