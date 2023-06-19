Lübliyana

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Mücadeleye iyi başlayan Slovakya, 3 farklı oyuncusundan bulduğu üçlük atışlarla skor üretirken, Türkiye pota altından Sevgi Uzun, Alperi Onar ve McCowan'la sayı bulmaya çalıştı. A milliler, ilk periyodu 15-21 geride kapattı.

İkinci periyotta set oyununa dönen milliler. Alperi Onar ve Gökşen Fitik'in hızlı hücumları, Esra Ural Topuz ve McCowan'ın pota altı sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümde farkı kapattı: 25-25. Bitime 3 dakika kala 3 farkla öne geçen Türkiye, rakibin mola dönüşünde Dudasova, Jakubcova ve Palenikova'yla bulduğu 3 sayılık atışlar ve ribaunt dönüşleri sonrasında devreyi 31-40 geride tamamladı.

Slovakya, ikinci yarıda da dış şutlar ve etkili savunmasıyla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı: 42-56. Üç sayılık atışlarda isabet yakalayamayan ve ribaunt üstünlüğünü rakibe kaptıran milliler ise Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'la sayılar bulsa da üçüncü çeyreği 45-58 yenik kapattı.

Final çeyreğinin başında Slovakya bulduğu sayılarla farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Bu fark sonrasında ay yıldızlılar, Alperi Onan ve Derin Erdoğan'la bulduğu 3 sayılık atışlarla bitime 2 dakika 17 saniye kala kala farkı 9'a indirdi: 61-70. Maçın son dakikasında serbest atışlarla Slovakya farkı tekrar artırırken, maçtan da 80-66'lık galibiyetle ayrılarak play-off'ta Almanya'nın rakibi oldu.

Minik kick boksçu, milli takıma seçilmek için çalışıyor Minik kick boksçu, milli takıma seçilmek için çalışıyor

Türkiye turnuvaya veda etti

Sahaya Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'un sakatlıklarından dolayı önemli eksiklerle çıkan A Milliler, bu skorla tek galibiyetini Macaristan'a karşı aldığı turnuvaya veda etti. Slovakya ise grup üçüncüsü olarak C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.

Sırbistan'ı 81-75 mağlup edip liderliğe yükselen Macaristan, doğrudan çeyrek finale katılma hakkı elde etti.

Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan da, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti.

Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmaya için karşı karşıya gelecek.

AA