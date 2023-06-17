Lübliyana

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

D Grubu'nda Türkiye ve Sırbistan'ın yanı sıra Slovakya ile Macaristan yer alıyor. Grupta yarın Macaristan ile Sırbistan ise üçüncü maçlarını TSİ 16.00'da yapacak.

Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında 15 Haziran'da Sırbistan ile oynamış ve bu karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrılmıştı. Milliler, dün karşılaştığı Macaristan'ı ise 69-68 yenme başarısı göstermişti.

Daha önce yapılan 14 müsabakadan 8'ini ay-yıldızlılar kazandı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki takım ilk kez 14 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ikili temas müsabakasında karşılaştı. Millileri müsabakayı 74-40'lık skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar 17 Haziran 2013 tarihinde organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da karşı karşıya geldiği Slovakya'yı 66-48 yendi.

İki takımın son buluşması FIBA 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleşti. 24 Haziran 2017'de Prag'da oynanan müsabakayı milliler 72-56'lık skorla kazandı.

Türkiye ile Slovakya arasında daha önce oynanan 14 müsabakadan 8'ini ay-yıldızlılar kazanma başarısı gösterdi.

AA