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Grubumuzdaki diğer maçta Macaristan ile Azerbaycan 1-1 berabere kaldı. Macaristan'dan 45. dakikada H. Csiszar'ın golüne Azerbaycan 75. dakikada S. Jafarzade'nin penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Mücadeleyi Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Zürih Başkonsolosumuz Hasan Emre Uygun ile Muavin Konsolos Gürhan Cihanoğlu tribünden takip etti. Tribünde 5 bin 500 futbolsever karşılaşmayı izledi.

Karşılaşma öncesinde ısınma sırasında İsviçre'nin ilk 11'de oynayacağını açıkladığı oyuncusu Amira Arfaoul sakatlandı. Teknik heyetin kararı doğrultusunda ilk 11'de Arfaoul'un yerine Aurelie Csillag forma giydi.

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Goller: Viola Calligaris (Dk. 31 ve 78), Luana Bühler (Dk. 52), Ece Türkoğlu (Dk. 79)

Elemelere mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan'da Macaristan'ı konuk edecek.

Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan maçta İsviçre , 30 ve 78. dakikalarda Viola Calligaris, 52. dakikada Luana Bühler'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

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