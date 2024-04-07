A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugün Sırbistan ile oynadığı maç ile eleme grubunu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, en iyi grup üçüncüleri arasında yer alarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.



EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta bugün Sırbistan'ın Zrenjanin kenti Kristalna Dvorana salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-10 Sırbistan'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Milli Takımımız maçtan da 30-22 mağlup ayrıldı. Milli Takım grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak grubunu beş puanla üçüncü sırada tamamladı.



Eleme gruplarında bugün tamamlan maçlar sonucu ise en iyi dört üçüncü takım arasına giren A Milli Takım, 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.



İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan ay-yıldızlılar, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup ederken, dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Rize'de konuk ettiği Karadağ'a 30-28 yenilmişti.



Uğur Kılıç: A Milli Kadın Takımımız tarih yazdı



Kadın A Milli Takımı'nın tarihi başarısını değerlendiren Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Türk hentbol tarihine geçen bu büyük başarı için; uyum içinde çalışan teknik ekibimizi, son topa kadar mücadele eden sporcularımızı, takıma doğru ortamı sağlamak için çalışan Federasyon çalışanlarımızı, Yönetim Kurulu Üyelerimizi, sporcularımızın kulüplerini ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. A Milli Kadın Takımımız tarih yazdı, hentbol ve spor camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



EURO 2024'te 24 takım üç ülkede mücadele edecek



EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde (Avusturya, Macaristan ve İsviçre), 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak.



En büyük katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kaldırmak için mücadele edecek. Ön eleme turlarının Basel (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) ve Debrecen'de (Macaristan) gerçekleştirileceği EURO 24'te, ana tur Viyana (Avusturya) ve Debrecen'de oynanacak. Final maçı ise 10.000 seyirci kapasiteli Viyana'nın Wiener Stadthalle'de oynanacak. EHF EURO 2024 logosu ise turnuvaya ev sahipliği yapan üç ülke bayrağının (kırmızı, yeşil ve beyaz) renklerini hentbolun dinamik hareketiyle birleştirerek yansıtıyor.



Salon: Kristalna Dvorana (Zrenjanin)

Hakemler: Igor Covalciuc , Alexei Covalcuic (Moldova)



Sırbistan: Risovic, Kubina, Radosavljevic, Velickovic, Majkic, Mandic, Nukovic, Janjusevic, Knezevic, Jovovic, Stamenic, Bojicic, Radevic, Simic, Lazic, Petrovic



Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Ceren Demirçelen, Sevgi Kalyoncuoğlu, Cansu Akalın, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu, Betül Yılmaz, Yasemin Şahin, Ceylan Aydemir, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Eda Nur Çetin

Bakan Bak'tan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinin ardından tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda elde ettiği sonuçlarla tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımımızı kutluyorum. Milli takımımızın elde ettiği başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, A Milli Kadın Hentbol Takımımıza 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası’nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.