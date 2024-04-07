Buceschi, Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda oynanan Sırbistan maçının ardından, grupta en iyi üçüncüler arasına girerek milli takımın, 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanma başarısını değerlendirdi.

İlk defa kaybettikleri bir maçtan sonra sevinç yaşadıklarını belirten Buceschi, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama en azından Avrupa Şampiyonası Eleme grubu maçlarına başlarken bu gruptan çıkarak 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine gidelim diye hayal ederek yola çıkmıştık, en azından en iyi üçüncü takım olarak finallere gitmeyi başardık." dedi.

Sırbistan maçında hazırlandıkları şekilde oyun sergileyemediklerini de ifade eden Buceschi, "Bugünkü maç da bize bir ders oldu. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha dengeli ve çok daha ritimli oynayacağız. Aramızda sakat arkadaşlar da vardı onlar da iyileşecekler takıma katılacaklar. Avrupa Şampiyonası'na katılıyor olmak bizim için buruk bir sevinç oldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, çok çalışacağız, Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Şampiyonası olsun her zaman için gruplardan çıkıp ana gruba yükselmek için uğraşacağız. Hedeflerimiz her zaman için önümüzdeki senelerde kadın takımızla finalist olarak yarışmak." şeklinde konuştu.

Beyza İrem Türkoğlu: " Çok mutluyuz"

Sırbistan maçında en çok gol atan (6) oyunculardan Beyza İrem Türkoğlu da, "Takım olarak Avrupa Şampiyonası'na katılabildiğimiz için çok mutluyuz. Bugün benim takıma daha çok katkım oldu ama bu her maçta değişebiliyor, şu an önemli olan Avrupa Şampiyonası'na katılabilmemiz, bu yüzden çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası'nda da güzel sürprizler yapıp sürpriz bir takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli takımın çok genç bir ekip olduğunu belirten Beyza İrem Türkoğlu, "Grup maçlarında da rakiplerimiz bizi gördüler ve her maça bizi ciddiye alarak çıktılar. Bize karşı çok iyi hazırlanmışlar önceden böyle değildi, bizi garanti puan alınacak takım olarak görüyorlardı. Şu an öyle olmadığımızın farkındalar bu da gelişim içinde olduğumuzu gösteriyor. Biraz daha tecrübe kazanarak kendimizi göstereceğiz, hem Avrupa'da hem dünyada kendimizi göstereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan maçında 5 gol atan Cansu Akalın da "Sırbistan maçı beklediğimiz bir sonuç değildi daha fazla savaşabilirdik. Ancak tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısını yakaladık bunun için çok mutluyum, böyle bir kadroda yer aldığım için çok mutluyum, bu kadroda devam edebileceğimi gösterdiğim için de çok mutluyum. Takım olarak çok çalıştık bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.