Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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Şampiyonada grup maçları Macaristan'ın Debrecen kentindeki 6500 seyirci kapasiteli Fönix Arena'da oynanacak.

A Milli Takım, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan, 30 Kasım Cumartesi günü Kuzey Makedonya ve 2 Aralık Pazartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 24 takımın katılımıyla Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA