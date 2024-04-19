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EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası , 24 takımın katılımıyla Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

A Milli Takım, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan, 30 Kasım Cumartesi günü Kuzey Makedonya ve 2 Aralık Pazartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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