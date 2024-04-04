Brüksel

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Batı Balkanlar Büyüme Planı'nın ana unsuru olan Reform ve Büyüme Fonu'nun kurulmasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, fonla AB'nin Batı Balkanlar'daki ortaklarına 2024-2027 arasındaki dönemde 2 milyar avro hibe, 4 milyar avro da kredi sağlanacağı kaydedildi.

Söz konusu fonun mevcut Katılım Öncesi Yardım Aracı'nı (IPA III) tamamlayacağı belirtilen açıklamada, böylece bölgedeki ortaklara sağlanan mali yardımın önemli ölçüde artacağı ifade edildi.

Açıklamada, fonun Batı Balkan ülkelerinde AB ile ilgili reformları destekleyeceği, AB ile bölgenin ekonomik yakınlaşmasını teşvik edeceği bildirildi.

Söz konusu fon, bu aşamadan sonra AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek.

AB Komisyonu, geçen yıl, ekonomik büyümeyi artırmak ve sosyo-ekonomik yakınlaşmayı hızlandırmak amacıyla Batı Balkanlar'a yönelik yeni büyüme planı hazırlamıştı.

Plan, AB'nin Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Karadağ ile ekonomik ilişkilerini artırmayı amaçlıyor.