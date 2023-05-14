Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasındaki ateşkesten memnuniyet duyulduğu, bunun Gazze'deki şiddete son vermesi gerektiği ifade edildi.

Mısır'ın ateşkes konusundaki kolaylaştırıcılığından ve Birleşmiş Milletlerin (BM) olumlu rolünden takdirle bahsedilen açıklamada, AB'nin sivil can kayıplarından üzüntü duyduğu bildirildi.

Açıklamada, "Artık ateşkesin pekiştirilmesi ve insani yardımların, yakıtın ve işçilerin Gazze'den giriş ve çıkışlarına izin verilmesi için geçişlerin yeniden açılması hayati önem taşımaktadır." denildi.

Açıklamada AB'nin taraflara gerginliği düşürme çağrısına da yer verildi.

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı. Saldırılarda 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş; 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına 1000'den fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık vermişti. Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun bombardımanında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 20 bina yıkılmış, 49 konut tamamen kullanılamaz hale gelmiş, 940 konut zarar görmüştü.

Taraflar, 13 Mayıs gece saatlerinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı.

AA