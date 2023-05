İSTANBUL- İnterneti kullanarak sağlık araştırması yapan hasta ve danışanlarla randevularını online bir şekilde yönetmek isteyen hekim ve uzmanları buluşturan DoktorTakvimi, küresel olarak 30 yılı aşkın süredir iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi alanında uzmanlığını ortaya koyan Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine bu yıl da adını yazdırdı.



DoktorTakvimi, Great Place To Work tarafından açıklanan Türkiye'nin En İyi İşverenleri™ 2023 listesinde 100-249 çalışan sayısı kategorisinde 14'üncü sırada yer alarak Türkiye'nin En İyi İşvereni™ unvanını almaya hak kazandı.



DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Tüm çalışanlarımız için mutlu ve güvenilir bir iş yeri yaratmak istiyoruz. Tüm adımlarımızı bu yönde atıyor ve uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz. Great Place to Work Enstitüsü tarafından oluşturulan bu listede yer almamız da ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu yıl da listede yer aldığımız için son derece mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda da harika bir iş yeri olmaya devam edeceğiz” dedi.



Listede altı kategoride 163 organizasyon yer aldı

Great Place To Work® Türkiye'nin En İyi İşverenleri™ listesinde bu yıl 6 kategoride 163 organizasyon yer aldı. Ocak 2022 ile Ocak 2023 arasında organizasyon çalışanlarının işyeri kültürleri içerisindeki deneyimini ölçümleyen Trust Index™ anketine dahil olan 500'ün üzerinde şirket çalışanının cevaplarıyla oluşan listede ForAll™ kriterlerinde en iyi performansı gösterenler yer buldu. Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre sekiz kategori üzerinden açıklanan listenin 10-49 çalışan sayısı kategorisinde 31, 50-99 çalışan sayısı kategorisinde 30, 100-249 çalışan Sayısı Kategorisinde 45, 250-499 çalışan sayısı kategorisinde 21, 500-999 çalışan sayısı kategorisinde 17 ve 1.000 üzeri çalışan sayısı kategorisinde 19 şirket yer aldı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI