Suica, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde Gazze’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin yönetimini desteklemek amacıyla AB'nin "ekonomik reform paketi" hazırladığını belirten Suica, pakete ilişkin detayların bugün Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yapılacak görüşmenin ardından duyurulacağını aktardı.

Suica, Filistinlilere yardım sağlanırken aynı zamanda İsrail'e el koyduğu Filistin'e ait vergi gelirini serbest bırakması için siyasi baskı kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gazze'nin yeniden inşası için sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade eden Suica, çabaların devam edebilmesi için ateşkesin yeniden sağlanmasının ön koşul olduğunu söyledi.

Suica, yeniden inşa için finansmanın sağlanması konusunda AB'nin diğer ülkelerin desteğine ihtiyacını olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle bir bağış platformu başlatacağımızı duyuruyorum çünkü Arap ülkelerini de bu girişimde görmek istiyoruz ve önümüzdeki haftalarda bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.