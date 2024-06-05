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Supermac, 2017'de McDonald's'ın tavuk ürünlerinde Big Mac adını kullanmasını iptal ettirmek için hukuki süreç başlatmıştı.

McDonald's 1996'da Big Mac'i et ve tavuk ürünlerini kapsayacak biçimde tescil ettirmişti.

Kararda, McDonald's'ın söz konusu ürünü AB'de beş yıl boyunca kesintisiz biçimde kullanmadığı belirtildi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İrlanda merkezli fast food restoran zinciri Supermac's'in, McDonald's 'a " Big Mac " ticari markası konusunda açtığı davayı karara bağladı.

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