Brüksel

AB Komisyonu, ekonomiyi güçlendirmek ve ortaya çıkan risklerle mücadele etmek için hazırladığı "Avrupa Ekonomik Güvenlik Stratejisi" adlı çalışmasını yayımladı.

Stratejiye göre, AB ülkelerinin ekonomik güvenlikleri konusunda riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için kapsamlı bir yaklaşım geliştirilecek.

Enerji güvenliği, tedarik zincirlerinin direnci, kritik altyapının fiziksel ve siber güvenliği, teknoloji güvenliği, ekonomik bağımlılık ve ekonomik zorlamaya yönelik riskler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Söz konusu risk değerlendirilmesi için AB Komisyonu, üye ülkeler ve özel sektörün katıldığı dinamik bir sistem içeren yeni bir çerçeve kuracak. Tespit edilen risklerin nasıl azaltılacağı konusunda üye ülkeler birlikte çalışılacak.

Ekonomik güvenlik için kritik öneme sahip teknolojilerin bir listesi yapılacak. Hazırlanan listedeki teknolojilerde riskleri düşürecek yeni önlemler alınacak.

Kritik teknolojilere yatırım geliştirilecek. Değer zincirlerinin dayanıklılığı artırılacak.

Doğrudan yabancı yatırımları tarama kuralları güncellenirken hem sivil hem de askeri kullanımlı teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi için yeterli destek sağlanacak.

AB'nin hem sivil hem askeri "çift kullanımlı" ürünlere ilişkin ihracat kontrol yönetmeliği tam ve etkin biçimde uygulanacak. Özellikle kuantum, gelişmiş yarı iletkenler veya yapay zeka gibi çift kullanımlı teknolojiler için özel risk azaltma önlemleri alınacak.

Dış yatırımların hangi güvenlik risklerine neden olabileceği incelenecek ve yıl sonuna kadar bu konuda bir düzenleme teklifi hazırlanacak.

Gelişmiş yarı iletkenler, kuantum hesaplama, biyoteknoloji, net sıfır sanayi, temiz enerji veya kritik ham maddeler gibi stratejik alanlarda araştırma ve endüstriyel temel güçlendirilirken AB pazarı geliştirilecek ve rekabetçiliği artırılacak.

AB'nin ekonomik güvenliğini korumak ve olası eksiklikleri gidermek için yeni politikalar belirlenecek. Ticaret anlaşma müzakereleri ilerletilecek ve sonuçlandırılacak. Uluslararası ortaklıklar kuvvetlendirilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de stratejiye ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa şirketlerinin sermaye, bilgi, uzmanlık ve araştırmalarının ilgili ülkeler tarafından askeri uygulamalarda suistimal edilmemesini sağlamamız gerekiyor." dedi.

"Bugün Avrupa, ekonomik güvenlik konusunda bir strateji belirleyen ilk büyük ekonomi oldu." diyen von der Leyen, rekabet gücünü artırmayı, riskleri azaltmayı, ticari ilişkileri ve tedarik zincirlerini kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Söz konusu çalışma bu aşamadan sonra üye ülkelere ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) gönderilecek. Stratejinin, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

Strateji belgesinin adı geçmemesine rağmen özellikle Çin'i hedef aldığı belirtiliyor.

AA