İstanbul
New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 6 numarası Coco Gauff karşılaştı.
Arthur Ashe Stadı'nda oynanan maçın ilk setini 6-2 kaybeden 19 yaşındaki Gauff, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak kariyerinin ikinci grand slam finalinde ilk zaferine ulaştı.
ABD'li raket, 2022 Roland Garros (Fransa Açık) finalinde Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilmişti.
AA