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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 6 numarası Coco Gauff karşılaştı.

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