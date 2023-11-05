Taylor Swift'in 1989'daki yeniden kayıt rekoru kıran Birleşik Krallık listelerine ilk çıkışı Taylor Swift'in 1989'daki yeniden kayıt rekoru kıran Birleşik Krallık listelerine ilk çıkışı

Bakanlık, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak görüşmede, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA