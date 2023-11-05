Bakanlık, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak görüşmede, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.Kaynak: AA
Bakanlık, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak görüşmede, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.Kaynak: AA
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