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Açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak görüşmede, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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