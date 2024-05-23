ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararlarına ilişkin, her ülkenin kendi kararını verme hakkı olduğunu ve ABD olarak iki devletli çözümün ancak İsrail ile Filistin arasındaki doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu gündemine ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, ABD'nin uzunca bir süredir temel bir Orta Doğu politikası olarak "iki devletli çözümü" savunduğunu ve bunun hem İsrail'in güvenliği hem de Filistin halkının barış içinde yaşaması için en sağlıklı yol olduğunu belirtti.

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın bağımsız Filistin devletini tanıma yönündeki kararlarını yorumlayan Sullivan, "Her ülkenin kendi kararını verme hakkı vardır. Ancak iki devletli çözümün tek taraflı tanıma yoluyla değil, taraflar (Filistin ile İsrail) arasındaki doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda Başkan Biden'ın açık söylemleri var. Bu bizim tutarlı şekilde takip ettiğimiz ilkesel bir pozisyondur." dedi.

Sullivan, iki devletli çözüme İsrailli yetkililerin olumsuz yaklaştığına ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine, İsrail tarafıyla tüm görüşmelerinde bu konunun önemini dile getirdiklerini ve sorunun çözümü için iki devletli çözüm perspektifinde tüm taraflarla görüşmeye devam edeceklerini kaydetti.

İsrail'in uluslararası arenada giderek yalnızlaştığına ilişkin soru üzerine ABD'li danışman, İsrail'i destekleyen bazı ülkelerin zaman içinde İsrail'e tepki göstermeye başladığını, kendilerinin de bu konudaki endişelerini Tel Aviv'e ilettiklerini belirtti.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.