İstanbul

Müslüman haklarını savunan Londra merkezli sivil toplum kuruluşu CAGE'in Guantanamo projesi sorumlusu avukat Anas Mustapha, ABD'nin Guantanamo hapishanesinde hukuksuz şekilde tuttuğu mahkumlara işkence uyguladığını ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum bıraktığını söyledi.

AA'nın, ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla tutukladığı yüzlerce kişiyi hapsettiği Küba'daki Guantanamo hapishanesini ele aldığı 3 haberden oluşan haber dosyasının ikinci bölümünde, CAGE avukatlarından Anas Mustapha'nın görüşlerine yer verildi.

Mustapha, CAGE'in Müslümanlara ve dezavantajlı gruplara yapılan hukuksuzluklarla mücadele için kurulduğunu belirterek, "Bu projeyi, dünya genelinde özgürlüğü elinden alınan ve istismara uğrayanların mağduriyetlerini gidermek için başlattık. Özellikle Avrupa'da son 20 yılda Müslüman karşıtlığı politika haline geldi. CAGE bu hukuksuzlukların giderilmesi için çalışıyor." dedi.

CAGE'in Guantanamo'da süresiz gözaltında tutulan kişilerin avukatlığını üstlendiğini kaydeden Mustapha, şu an hapishanede kalan son 30 mahkumu kurtarmak için aileleriyle hukuk mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Mustapha, CAGE'in Guantanamo hapishanesinden kurtardığı kişileri istihdam ettiğini aktararak, "Bununla gurur duyuyoruz. Guantanamo projesi direktörlerinden biri 14 yıl o hapishanede kalmış eski bir mahkum. Kurucularımızdan Hamad Al Abadi, hazırladığı Guantanamo dosyası nedeniyle birçok hükümet tarafından izleniyor. Guantanamo üzerinde çalışmamız gereken çok önemli bir konu." ifadesini kullandı.

Hapishanenin, Küba'daki Guantanamo Körfezi'ne kurulmasının tesadüfi olmadığına dikkati çeken Mustapha, ABD'nin işkenceleri için toprakları dışında bir bölgeyi, hukuki yaptırımlardan kaçmak ve ileride aleyhinde açılacak davalardan kurtulmak için seçtiğini söyledi.

Mustapha, ABD'nin Guantanamo'daki mahkumları uluslararası hukuka aykırı şekilde yargılama olmadan süresiz şekilde gözaltında tuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"ABD, Guantanamo hapishanesindekileri, suçlama ve yargılama olmadan hukuka aykırı şekilde alıkoyuyor. Hapishanede mahkumlara cinsel istismardan fiziksel ve psikolojik şiddete varana kadar her türlü işkence uygulanıyor. ABD, yaptığı ağır işkencelerin sorumluluğunu almamak için mahkumları Letonya, Polonya, Fas ve Mısır gibi ülkelerde kurduğu cezaevlerine naklediyordu. Senatonun hazırladığı rapordan büyük kısmı çıkarılmasına rağmen Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Guantanamo'da yaptığı işkencelerin kan donduran ayrıntılarını görmek mümkün."

ABD, Guantanamo'da yaptıklarını kabul etmiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain'in, 27 Haziran'da Guantanamo'ya teknik ziyareti sonrası hapishanedeki hukuksuzluklara ilişkin rapor yayımladığını anımsatan Mustapha, CAGE ve birçok insan hakları örgütünün, ABD'ye işkencelerle ilgili dava açmaya hazırlandığını belirtti.

Mustapha, BM'nin yayımlanan rapor üzerine ABD'yi kınadığına ve hapishanenin kapatılması tavsiyesinde bulunduğuna işaret ederek, "ABD, bu raporu ve iddiaları kabul etmiyor. Bu gerçekle yüzleşmek istemiyor. Guantanamo'da yapılan işkenceleri bazı subaylar kendi inisiyatifiyle yapmış gibi tavır takınıyor." şeklinde konuştu.

ABD yönetiminin, Guantanamo'yu kapatması için yapılan uluslararası baskıları görmezden geldiğine vurgu yapan Mustapha, "Hükümet içinde Guantanamo kapanmasın diye uğraşan bir kesim var. ABD hesap verebilirlikten çok uzak. ABD, eski Guantanamo mahkumlarına tazminat ödemeyi bile kabul etmiyor, hatta aleyhinde açılan davaları düşürmek için serbest bıraktıklarını gizlice izliyor." ifadesini kullandı.

Mustapha, ABD mahkemelerine Guantanamo konusunda açılan kurumsal ve bireysel davaların akamete uğradığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eski mahkumlar, İngiltere'nin de Guantanamo'da suç işlediği iddiasıyla dava açtı. ABD mahkemeleri ise mahkumların dava dosyasında gösterdiği kanıtları inkar etti. Mahkumlar bireysel çabalarıyla ya uluslararası mahkemelere ya da Avrupa'daki mahkemeler aracılığıyla ABD'ye dolaylı dava açtı. CIA'in işkence noktası olarak kullandığı Letonya ve Polonya'ya karşı açılan davalar var. Bu davalarda ABD'nin de adı geçiyor. Bazılarını takip ettiğimiz, bazılarında da avukat olarak destek verdiğimiz çok sayıda dava süreci devam ediyor. ABD'nin hukuksuz şekilde açık tuttuğu Guantanamo'yu kapattırmak için elimizden geleni yapacağız."

AA