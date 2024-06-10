NBC News'te yayınlanan habere göre, ABD'li yetkililer, 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirler arasında yer alan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda değerlendirmeler yapıyor.

İkisi eski ve ikisi şu an görevde bulunan üst düzey ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin, İsrail'in devam eden esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinde başarısız olması durumunda Gazze'deki esirler arasında bulunan 5 Amerikalının serbest bırakılması için Hamas'la tek taraflı bir anlaşmayı müzakere etme potansiyelini tartıştığını söyledi.

Biden yönetiminin, Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması yönündeki değerlendirmeleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlamaya yönelik son müzakereleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmesine denk geldi.

ABD'nin Hamas ile tek taraflı muhtemel müzakeresinde, Gazze'de tutulduğu düşünülen Edan Alexander, Sagui Dekel-Chen, Hersh Goldberg-Polin, Omer Neutra ve Keith Siegel isimli 5 Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasının yanı sıra öldüğüne inanılan 3 ABD'linin cesetlerinin geri getirilmesi konusunun yer alması bekleniyor.

ABD'li yetkililer, İsrail'in dahil edilmeyeceği düşünülen muhtemel müzakerelerin Katar aracılığıyla yürütülebileceğinin altını çizdi.