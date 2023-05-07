Washington

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomik felaketten kaçınmak için borç limitinin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, borç limiti açmazının çözümü için Kongrenin limiti yükseltmesi dışında iyi bir seçenek olmadığını ifade etti.

Yellen, ABC News'e verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin haziran başı gibi nakit sıkıntısı çekebileceğine işaret eden Yellen, çok fazla belirsizlik olduğunu, yeni bilgiler edindikçe Kongreyi bilgilendirmeyi planladığını söyledi.

Yellen, son birkaç aydır olağanüstü önlemler uyguladıklarını belirterek, bu önlemleri uygulama kabiliyetlerinin tükendiğini ve ülkenin nakdini tüketmeye başlayacağını ifade etti.

"Müzakereler Amerikan halkının kafasına silah dayayarak yapılmamalı"

Kongrenin borç limitini yükseltmemesi halinde ABD'nin "faturalarını" ödeyemeyeceğine dikkati çeken Yellen, "Ekonomik felaketten kaçınmak için borç limitini yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

Yellen, borç limitinin yükseltilmemesi halinde ABD'nin tarihinde ilk kez vadesi gelen ödemelerini yapamayacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre liderlerini Beyaz Saray'a davet ettiğini ve bütçe harcama öncelikleri ile düzeylerinin müzakere edildiği bir süreç oluşturmak istediğini belirten Yellen, "Ancak bu müzakereler Amerikan halkının kafasına silah dayayarak yapılmamalı." diye konuştu.

Yellen, Kongrenin borç limitini artırması dışında "iyi bir seçenek olmadığını" kaydetti.

"Bankacılık sisteminin genel olarak gücüne güveniyorum"

Bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Yellen, "Bankacılık sistemimizin güçlü sermaye seviyelerine ve likidite erişimine sahip olduğuna inanıyorum." dedi.

Birkaç bankadaki sıkıntının yayılmamasını sağlamak için kararlı adımlar attıklarını anımsatan Yellen, daha önce kullandıkları araçları gerekirse tekrar kullanmaya hazır olduklarını vurguladı.

Yellen, bankaların likiditeye erişimleri olduğunu ve iyi sermayeleri olduğunu belirterek, "Bankacılık sisteminin genel olarak gücüne güveniyorum." diye konuştu.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.

Biden, 9 Mayıs'ta Kongre liderleriyle borç limitini görüşecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, nisan ayında borç limitinin 1,5 trilyon dolar artırılmasını öngören yasa teklifini sunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılmasını ve kamu harcamalarında kesintiler yapılmasını öngören Cumhuriyetçilerin sunduğu yasa tasarısını nisan ayı sonunda onaylamıştı.

Demokratların kontrolündeki Senatodan geçme şansı bulunmayan tasarı, Cumhuriyetçiler için Başkan Biden ile borç limitine ilişkin müzakereleri başlatmaya yönelik adım olarak görülmüştü.

Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile bir araya gelerek borç limiti konusunda müzakereleri başlatması bekleniyor.

AA