İSTANBUL AA- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, başkent Pekin'deki temaslarına devam eden ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'yi ağırladı.

Görüşmede Kerry'yi "eski dost" olarak niteleyen Vang, ülkeler arasındaki işbirliğinin, Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesiyle doğru orantılı şekilde ilerlediğini söyledi.

Vang, "Bu görüşme iyi bir fırsat. Herhangi bir konuda fikir alışverişinde bulunmaya hazırım. Son yıllarda iletişimimiz daha azdı, bu da daha fazla sorunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Bazen küçük sorunlar ileride büyüyebiliyor." dedi.

Kerry de ABD'nin Çin'le küresel ısınma kaynaklı iklim krizinin çözümünde işbirliğini yeniden geliştirmenin "yollarını aradığını" vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin ile ilişkilerin dengelenmesi için "çok kararlı" olduğunu belirten Kerry, Biden'ın "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişkisine değer verdiğini ve Şi'nin de aynı şekilde Biden'la ilişkisine değer verdiğini" düşündüğünü söyledi.

Kerry, Vang ile görüşmesinden sonra Çin Başbakanı Li Çiang'ı ziyaret etti.

Ziyaretin, yarın sona ermesi bekleniyor.

"Çin ve ABD iklim krizinin çözümünde birlikte çalışmalı"

ABD İklim Özel Temsilcisi Kerry, dün Çinli mevkidaşı Şie Cınhua ile yaklaşık 4 saat süren görüşmede iklim sorunlarını ele almıştı.

Kerry, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, iklim krizinin çözümünde "dünyanın en büyük iki ekonomisinin birlikte çalışması gerektiğini" söylemişti.

Son zamanlarda yaşanan rekor sıcaklıklara işaret eden Kerry, özellikle metan ve kömür kullanımı kaynaklı ortaya çıkan sorunlarda "acil harekete geçilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Çin ve ABD'nin iklim politikaları

Çin, 2030 itibarıyla karbon salımını azaltmayı, 2060'a kadar ise karbon nötr olmayı hedefliyor. Devlet Başkanı Şi, 2026'dan itibaren kömür kullanımını azaltacaklarını söylemişti.

ABD ise Ağustos 2022'de tarihinin en büyük "iklim paketi" olarak da görülen "Enflasyonu Düşürme Yasası"nı (IRA) imzalamıştı. Bu kapsamda karbondan arındırılmış temiz enerji, Amazon ormanlarının korunması, metan emisyonlarının azaltılması ve karbon yönetimi teknolojilerinin hızlandırılması gibi alanlarda kararlı adımlar atılması planlanıyor.

İki ülke arasındaki iklim görüşmelerine, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 5 Ağustos 2022'de Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan'ı ziyaret etmesiyle ara verilmişti.