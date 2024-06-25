İngiltere ve ABD medyasında yer alan habere göre Assange, anlaşma kapsamında Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD topraklarından Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde yarın yapılacak duruşmada ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini kabul edecek.

Vatandaşı olduğu Avustralya'ya yakınlığı nedeniyle bu adada yapılacak duruşma sonrası Assange, yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak 62 ay hapis cezasına çarptırılacak.

ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Assange'ın dava sonrası Avustralya'ya gitmesine de izin verildi.

Anlaşmanın ardından Assange, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Belmarsh Hapishanesi'nden ayrılarak özel uçakla Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan kentine doğru yola çıktı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Assange'ın İngiltere'den ayrıldığını doğruladı. Albanese, Saipan'daki duruşmada Avustralya'nın Londra Büyükelçisi Stephen Smith'in de Assange'a eşlik edeceğini açıkladı.

Assange'ın eşi Stella Assange da X hesabından yaptığı açıklamada, "Julian serbest." ifadelerini kullanırken Assange'ın uçağa binme görüntülerini paylaştı.