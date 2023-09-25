Ankara

Küba asıllı göçmen ailenin oğlu olan New Jersey Senatörü Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığının yanı sıra Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı olması ve ABD tarafından Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla adından sık sık söz ettiren Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da açıkça dile getiriyor.

Türkiye karşıtlığını ve diğer konuları "ahlak" söylemleriyle savunan Menendez, bugün senatörlüğü döneminde ikinci kez "rüşvet" suçlamasıyla karşı karşıya.

Menendez, 2018'de yine rüşvetle suçlandı

Menendez'in 2006'da senatör seçilmesinin ardından doktor olan dostu Salomon Melgen'in özel jetiyle Dominik Cumhuriyeti, Florida ve Paris'e uçtuğu haberleri basına düşmeye başladı.

2012'de tekrar senatör seçilirken Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Menendez'in Dominik Cumhuriyeti seyahatini soruşturduğu iddiaları gündeme düşmeye başladı.

Tarihler 1 Nisan 2015'i gösterdiğinde Adalet Bakanlığı, Menendez hakkındaki iddianamesini kamuoyuyla paylaştı. İddianamede Menendez, makamını Melgen'e yardım etmek için kullanmakla ve "rüşvet" ile suçlanıyordu. Aynı iddianamede Melgen'e de suçlamalar yöneltiliyordu.

Bedava tatil karşılığı ABD vizesi

Menendez ile Melgen arasında "çıkar ilişkisi" olduğuna işaret edilen iddianamede, Menendez'in, Melgen'in özel jetleriyle 19 kez "bedava" lüks tatil yaptığı, Melgen'in 3 yabancı uyruklu kız arkadaşına ABD vizesi aldığı, hakkındaki yolsuzluk davasında Melgen'e yardım ettiği belirtiliyordu.

İddianamede Melgen'in, Menendez'in 2012'de tekrar seçilmesi için 600 bin dolarlık bağış yaptığı kaydediliyordu.

Menendez, hakkındaki suçlamalar hakkında "Öfkeliyim ve savaşa hazırım." açıklamasını yapsa da Senato Dış İlişkiler Komitesindeki "parti başkanlığı" görevinden istifa etti.

Bu dava sürerken Florida'daki başka bir davada jüri, Melgen'i, Medicare sisteminden 105 milyon dolar çalmaktan suçlu buldu. Bu, ABD tarihinde en büyük Medicare yolsuzluklarından biri oldu ve Melgen, 17 yıl hapse mahkum edildi.

Hakkındaki suçlamalar düştü

Menendez ve Melgen'in yargılanmasına Eylül 2017'de New Jersey'de başlandı. ABD'de 30 yıldan uzun süredir ilk kez bir senatör, görevdeyken "rüşvet" suçlamasıyla yargılandı.

Jüri, iki aylık yargılama sürecinin ardından "davanın çıkmaza girdiğini" açıkladı ve dosya bir karara bağlanamadı.

2018 Ocak'ta savcılar, ikinci yargılama sürecini başlatmayı görüştü ancak buradan da karar çıkmaması üzerine hakim, Menendez hakkındaki tüm suçlamaları düşürdü. Menendez, böylece bu davadan herhangi bir hüküm giymeden sıyrıldı ve bunu, "Bugün diriliş günü." olarak nitelendirdi.

Menendez, davadan kısa süre sonra eşi Nadine ile tanıştı

Menendez, bu dava sürecinden kısa süre sonra şu anki eşi Nadine Arslanyan ile tanıştı, çift 2020'de evlendi.

Senatodaki birçok oturumda Menendez, "ahlak savunuculuğunu" elden bırakmadı ve sert Türkiye karşıtı söylemlerini sürdürdü.

2018'deki dava hatırlatıldığında ise Menendez, bunun "siyasi" ve kendisinin "suçsuz" olduğunu savunmaya devam etti.

Wall Street Journal gazetesi, Kasım 2022'de Menendez'in Ermeni asıllı eşi hakkında, "Menendez'in çıkarına hediye ve hizmet kabul ettiği" gerekçesiyle federal soruşturma açıldığını yazdı.

Soruşturmanın akıbeti merak edilirken Adalet Bakanlığı, bu yıl 22 Eylül'de Menendez ve eşi hakkındaki iddianameyi kamuoyuyla paylaştı.

Evinde külçe altınlar ve nakit bulundu

Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında Menendez'in evinde 2022'de yapılan aramalarda 12'den fazla külçe altın ve 480 bin dolarlık gizli nakit ele geçirdiklerini açıkladı.

Menendez'in ABD'de yaşayan Mısırlı iş insanı Wael Hana'ya "hassas ve kamuya açık olmayan bilgileri vermek"le suçlandığı iddianamede, bu bilgileri eşi Nadine aracılığıyla ilettiği hatta bir kere Mısır hükümeti adına mektup yazdığı belirtildi.

Bir akşam yemeğinde Hana ile ABD'nin Mısır'a uyguladığı silah ambargosu hakkında görüştüğü ifade edilen Menendez'in, bu ülkeye yönelik ambargonun kaldırılması için çalıştığı bilgisi de yer aldı.

Menendez'in, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Hana'nın startup firması "IS EG Halal"den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet aldığı kaydedildi.

Lüks aracının ön ödemesi iş insanından

İddianamede, Menendez'in 2019'da yolsuzluktan hüküm giyen iş insanı Jose Uribe'nin aklanması için New Jersey Başsavcılığına baskı kurmaya çalıştığı ve karşılığında Nadine Arslanyan'ın lüks araç istediği belirtildi.

4 Nisan 2019'da da Nadine Arslanyan'ın aracın ön ödemesi için gerekli 15 bin doları New Jersey'deki otoparkta Uribe'den aldığı bildirildi.

İnternette "1 kilogram altın kaç para eder?" diye arama yapmış

Evinde ele geçirilen külçe altınlardan bir kısmının Hana tarafından Menendez için alındığı öne sürüldü. Hatta Menendez'in Ekim 2021'de Mısır'a yaptığı seyahatin ardından internette "1 kilogram altın kaç para eder?" diye arama yaptığı kaydedildi.

Öte yandan 2018'de yolsuzluktan suçlu bulunan New Jerseyli emlakçı Fred Daibes'in de Menendez'e aldığı 2 adet birer kilogramlık ve 9 adet birer onsluk külçe altının da ele geçirildiği belirtildi.

Menendez, Dış İlişkiler Komitesinden ayrıldı

Yargılanmasına ne zaman başlanacağı henüz netleşmeyen Menendez, istifa çağrılarının ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevini bıraktı.

New Jersey Valisi Phil Murphy dahil birçok isim, Menendez'e "senatörlükten istifa" çağrısı yaptı ancak Menendez, daha önceki davasını örnek göstererek hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump, Senatodaki tüm Demokratların Menendez'in bu ilişkilerinden haberdar olduğunu söyledi.

Menendez'in görev süresi gelecek yıl doluyor. Bu sürecin Menendez'in adaylığını nasıl etkileyeceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

ABD Kongresinin kayıtlarına göre Menendez, "ülke tarihinde görevi süresince rüşvetle iki defa suçlanan ilk isim" oldu.

AA