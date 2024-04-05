Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik atandı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın ataması gerçekleştirildi.

Buna göre, ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ne Sedat Önal atandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.