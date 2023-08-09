Ankara

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, konseyde yaptığı konuşmada, Suriye'nin uluslararası topluma ve en az 9 olayda kimyasal silah kullandığını doğrulayan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) müfettişlerine "defalarca yalan söylediğini" bildirdi.

Biden yönetiminin, Suriye rejiminin eylemlerinin tam sorumluluğunu üstlenmesini talep etmeye devam edeceğini belirten Thomas-Greenfield, "Esed rejimi konseyin konudan uzaklaşacağını ve gündemi değiştireceğini umuyor." dedi.

Thomas-Greenfield, "Yorgunluğa yenik düşmemeliyiz, daha kötüsü hissizleşmemeliyiz. Esed rejimi kendi insanlarına karşı kitle imha silahları kullandı" diyerek, rejimin sorumluluk almaktan kaçamayacağı vurgusunu yaptı.

Suriye'nin kimyasal silah programı beyannamesi

Suriye'nin BM Temsilci Yardımcısı Elhakem Dandi, BMGK toplantısında gündeme gelen konunun "yeni gelişmeler yaşanmadığı gerekçesiyle" ülkesinde şaşkınlıkla karşılandığını ifade ederek, konunun gündemde tutulmasını "ABD'nin, Suriye'nin kimyasal silahlar dosyasını, ülkeye karşı düşmanca ajandası kapsamında kötüye kullanma girişimi" olarak nitelendirdi.

Suriye'nin kimyasal silahların kullanımını lanetlediğini ve 1400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği Doğu Guta katliamının "yalanlardan ibaret olduğunu" iddia eden Dandi, Suriye ordusunun envanterinde kimyasal silahlar bulunmadığını savundu.

Dandi, Suriye'nin KSYÖ ile işbirliği içinde çalıştığını ancak KSYÖ müfettişlerinin yanlı davrandığını ve "profesyonel çalışma yöntemlerini terk ederek çifte standart ile hareket ettiklerini" iddia etti.

BM Silahsızlandırma Direktör Yardımcısı Adedeji Ebo ise Suriye'nin KSYÖ'ye sunduğu kimyasal silah programına ilişkin beyannamesinde tüm detayların yer almadığını belirterek, beyannamedeki "boşluklar, tutarsızlıklar ve çelişkilere" işaret etti.

Rusya ve Çin ilk defa BMGK toplantısında Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasına ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve konseydeki Arap temsilciler ise Suriye'nin kimyasal silahlar dosyasının konseyin gündeminde her ay yerine üç ayda bir sunulması gerektiğini savundu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) dün yaptığı yazılı açıklamada, kimyasal silah saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının adalet beklediğini belirtmişti.

Suriyeli temsilciler ve KSYÖ'nun uzman heyeti, 22-23 Haziran'da Beyrut'ta bir araya gelmişti.

AA