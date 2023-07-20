ANKARA AA- The Hill'in haberine göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Vuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımların askıya alındığını açıkladı.

HHS'nin hazırladığı notta, Viroloji Enstitüsünün gerekli belgeleri teslim etmediği ve ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) güvenlikle alakalı sorularına yanıt vermediği kaydedildi.

Notta, Viroloji Enstitüsünün "NIH'nın biyogüvenlik protokollerinin ihlal edilmiş olabileceği" ve bu durumun hala sürüyor olma ihtimali olduğu belirtilerek, "Bu sebepten dolayı, olası bir sağlık riskini azaltmak için Viroloji Enstitüsüne yardımların derhal askıya alınması gerektiğine karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Vuhan Viroloji Enstitüsü hakkındaki iddialar

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan Vuhan Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 Salgını Soruşturma Alt Komitesi, Kovid-19'un ABD'nin fonlarıyla bu enstitüde üretildiğini savunuyor.