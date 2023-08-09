Haber: Beyza Betül Cihan

64 yaşındaki Peggy Jones, bahçesinde çimleri biçerken yaşadığı bu korkunç deneyimi anlattı.

Olay, Teksas'ın bir banliyösünde gerçekleşti. Peggy Jones, bahçesinde çimleri biçerken üzerinde bir yılan taşıyan bir şahinin üzerine düşmesiyle karşılaştı. Şahin, avını kaybetmek istemediği için hızla dalış yaparak yılanın üzerine geri döndü.

Bu sırada yılan da Jones'un koluna sarıldı ve yüzüne saldırmaya başladı. Şahin, saldırmak için pençelerini kullanmaya başladı ve Jones'un vücuduna saplamaya çalıştı. Peggy Jones'un yüzünde ve kolunda ciddi bereler oluştu.

Olayı anlatan Jones, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde dile getirdi: "Birdenbire üzerimden bir gölge geçti. Gözlerimi yukarı kaldırdığımda bir şahinin avladığı yılanı bırakarak üzerime dalış yaptığını gördüm. Yılanın hızla üzerime gelmesi ve şahinin pençelerinin çırpışını görmek gerçekten korkunçtu."

Peggy Jones, bu sıra dışı olayın ardından hemen tıbbi yardım aldı ve yaralarına tedavi uygulandı. Olay sonrası yaşadığı şok ve korkuyu atlatmaya çalışan Jones, bu ilginç deneyimi hayatı boyunca unutamayacağını belirtti.