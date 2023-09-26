Haber: Damla Oya Erman

Özellikle 5 yaşından küçük çocukların hastaneye yatışlarında hızlı bir artış yaşanıyor. 9 Eylül sona eren haftada ABD'de Covid-19 nedeniyle hastaneye kabul edilen insan sayısı 20 bin beş yüzden fazla olmuş durumda. Bu rakam bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 8 artış gösteriyor.

CNN tıp analisti Dr. Jonathan Reiner, "Bu tür bir artışı aylardır görmüyoruz, ancak hastaneye kritik durumda giren insanları görmeye başlıyoruz" dedi. "Ölümler artıyor, hastaneye yatışlar artıyor."

Beyaz Saray yetkilisi ise Cuma günü artan enfeksiyonlar ve hastane kabul sayılarını kabul etti ancak bu seviyelerin geçmiş Covid salgınlarının zirvesindeki seviyelerden daha düşük olduğunu belirtti. Biden yönetimi, grip, RSV ve Covid aşıları dahil olmak üzere, özellikle yaşlılar ve küçük çocuklar gibi yüksek riskli gruplar için aşılar hakkında iletişimi artırmaya hazırlanıyor.

Ulusal düzeyde, yeni Covid-19 hastane kabullerinin yarısından fazlası 70 yaş ve üstü kişiler arasında gerçekleşiyor ve son CDC verilerine göre hastane kabullerinin üçte ikisinden fazlası 60 yaş ve üstü kişiler arasında gerçekleşiyor. Ancak Amerikan Pediatri Akademisi'nin federal verilere dayalı yaptığı yeni bir analiz, çocuk hastane kabullerinin ortalamanın üzerinde arttığını gösteriyor. Son üç ayda Covid-19 nedeniyle hastaneye kabul edilen çocuk sayısı yaklaşık 1.200'dü ve bu, aynı dönemde yetişkinler arasındaki hastaneye kabullerin yaklaşık üç katına çıktığı anlamına geliyor.

Çocuklar, 9 Eylül sona eren haftada Covid-19 nedeniyle hastaneye kabul edilenlerin %6'sını oluşturuyor ve Amerikan Pediatri Akademisi'nin analizine göre, bu hastaneye yatışların yaklaşık yarısı 5 yaşından küçük çocuklar arasında gerçekleşiyor. Ayrıca, Covid-19 hastaneye yatışları pandeminin önceki zirvelinin altında kalıyor. Kışın zirvesinde bir haftada yaklaşık 1.800 yeni pediatrik kabul vardı ve Omicron sırasında haftada 6.500'den fazla kabul gerçekleşti.

Çocuk hastaneye yatışlarının artması özellikle endişe verici. Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sandy L. Chung, "Bu artış, özellikle en genç çocuklar için hastaneye yatışlar, çok endişe verici" dedi. "Bu yaş grubunun aşılanma oranlarının en düşük olduğunu biliyoruz. Şu anda, çocukların bağışıklık sistemlerinin virüsü tanımasını ve direnç göstermesini sağlayan güncellenmiş COVID aşıları var. Virüs hala burada ve ailelerinin nasıl korunabileceği konusunda pediatristleriyle konuşmalarını öneriyorum."

Çocuklar için aşılanma oranları sürekli olarak düşük olmuştur. CDC verilerine göre, Mayıs ayında halk sağlığı aciliyeti sona erdiğinde, 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 1'den azı ikili güçlendirici aşıyı almıştı ve 5 ila 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 10'dan azı almıştı.

Covid-19, ABD'nin solunum virüsü sezonuna girdiği şu dönemde endişe veren ana virüs olmaya devam ediyor ve bu yılın başından bu yana tüm virüsle ilişkilendirilen hastaneye yatışların neredeyse tamamını temsil ediyor. Ancak RSV seviyeleri ABD'nin çoğu bölgesinde artmaya başladı.

Washington, DC'deki Children's National Hastanesi'nin Hastane Tıbbı Bölümü Başkanı Dr. Susan Walley, Eylül ayının başından beri Covid-19 dahil tüm solunum yolu virüsleri için pozitif test yapan hastalarda artış yaşandığını belirtti.

Walley, "Ne yazık ki okul yılının başında solunum belirtileri olan hastalara hastaneye yatışlarının artması alışılmadık bir durum değil ve tüm uygun çocukların COVID-19 ve influenza aşısı almalarının önemini gösteriyor" dedi.

Şu anda Covid-19 hastaneye yatışları Güney'de yoğunlaşıyor gibi görünüyor. Florida, bir haftada 100 bin kişi başına 11 hastaneye yatışla diğer eyaletlere göre daha yüksek bir hastaneye yatış oranına sahipti ve Eylül ayının ilk haftasında tüm Covid-19 hastane kabullerinin yaklaşık% 11'i Florida'da gerçekleşti.

Florida'nın ardından Washington, DC, bir haftada 100 bin kişi başına yaklaşık 10 hastane kabulu ile en yüksek hastaneye yatış oranına sahip oldu. Arkansas, Alabama, Louisiana ve Batı Virginia gibi eyaletler de yüksek hastaneye yatış oranlarına sahip olan eyaletler arasında yer alıyor.

CDC'nin maske takma yönergeleri hastane kabul metriklerine dayanmaktadır ve Florida'nın yarısından fazlası, maske takmanın tüm yüksek riskli bireyler için önerildiği bir kategoriye giriyor. Arkansas, Kentucky, Texas ve Georgia'da bulunan iki düzine'den fazla ilçe de bu kategoriye giriyor. Genel olarak, maske takma önerisi, ilçelerin yaklaşık olarak 8'de 1'inin yüksek riskli bireyler için en azından önerildiği bir durumda.

Son artışlara rağmen, Covid-19 hastane kabul oranları hala geçen kışın zirvesinin yaklaşık olarak yarısıdır. Vaka sayılarını daha az güvenilir hale getiren test uygulamalarındaki değişiklikler, ancak atık suda virüs seviyelerini izlemek, iletimi değerlendirmeye yardımcı olabilir. Seviyeler, Haziran ayının sonlarından bu yana ülke genelinde artmaktadır, ancak Eylül ayının başından itibaren düşmeye başladı. Azalma, özellikle Güney'de, virüs konsantrasyonları ayın ilk iki haftasında yaklaşık yüzde 25 azaldı.