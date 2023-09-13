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ABD 'deki son verilere göre, ülkede 2023'te düzenlenen 11 binin üzerindeki silahlı saldırı larda, 25 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi

St. Helena Parish Polis Ofisi, saldırının, eyalete bağlı Greensburg kasabasındaki St. Helena Koleji ve Kariyer Akademisi'nde yerel saatle 15.00'te meydana geldiğini bildirdi.

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