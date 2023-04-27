NEW YORK AA- Başyargıç Roberts, Senato Yargı Komitesi'ne hitaben yazdığı mektupta, bazı etik endişeler üzerine ifade vermesinin uygun olmayacağı yönünde görüş belirtti.

Roberts, bu tür durumlarda komite karşısına çıkmanın "güçler ayrılığı endişeleri ve yargı bağımsızlığını korumanın önemi doğrultusunda beklenebileceği ancak bunun son derece nadir olduğu" görüşünü paylaştı.

Başyargıç, Yargı Komitesi'ne gönderdiği mektubuna, Yüksek Mahkeme'nin 9 yargıcı tarafından imzalanmış bir "etik ilkeleri ve uygulamaları beyanı"nı ekledi.

Ek bildiride, tekrar eden belirli sorunları ele alma ve "bazı yaygın yanlış anlamaları ortadan kaldırma" konularında nasıl davranıldığına dair açıklamalar yer alırken, Yargı Komitesi Başkanı Dick Durbin, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "duruşmanın ne olursa olsun" devam edeceğini kaydetti.

ABD'de Demokrat Senatörler, 11 Nisan'da, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın on yıllardır milyarder bir Cumhuriyetçi bağışçıdan "cömert hediyeler" kabul ettiği iddialarına ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

ABD'de Senato Yargı Komitesi Başkanı Demokrat Dick Durbin de 21 Nisan'da, Yüksek Mahkeme Yargıcı Thomas'ın yıllarca bedava lüks tatiller yaptığının ortaya çıkmasının ardından, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ı Kongre'de ifade vermeye çağırmıştı.

Yüksek Mahkeme yargıcının lüks seyahatleri

Çevrim içi haber sitesi ProPublica, Thomas ve eşinin, Cumhuriyetçi Partinin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow’un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ortaya çıkarılmıştı.

İş insanı Crow tarafından yapılan yazılı açıklamada da yargıç ile birlikteliklerinin sadece "arkadaşça" olduğu öne sürülmüş, "Asla devam eden dava veya alt bir mahkeme davası hakkında soru sormadık. Yargıç Thomas, hiçbir zaman bir davayı tartışmadı ve hiçbir zaman yargıcı herhangi bir yasal veya siyasi konuda etkilemeye çalışmadık." ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine Kongredeki Demokrat üyeler Yargıç Thomas hakkındaki iddialara tepki göstermiş, Thomas'ın hesap vermesi ve Yüksek Mahkemenin reformu yönünde çağrılarda bulunmuştu.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.

Yargıçların, mahkeme ile işi olan herhangi birinden hediye kabul etmesi yasaklanıyor ancak yargı organındaki düzenlemede, "kişisel ağırlama" olarak kabul edilen hediye muafiyeti için açık tarif bulunmuyor.

Yüksek Mahkemenin düzenleme organı Yargı Konferansı Komitesi tarafından 14 Mart'ta kabul edilerek yürürlüğe giren yeni kurallara göre, arkadaşa ait ticari olmayan mekanlarda kalmak beyan gerektirmezken özel jet ile seyahatlerin bildirilmesi şart koşuluyor.