Haber: Gurur Akosman

ABD - ABD’de etkisini sürdüren kötü hava koşullarından Pfizer ilaç fabrikası da nasibini aldı. Çarşamba günü ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen ve saatteki hızı 150 kilometreyi bulan kasırga rüzgarları nedeniyle Pfizer tesisi ağır hasar aldı

Amerika ve dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Pfizer ilaç fabrikasında tornado sonrası hasar oluştu. Kovid-19 salgını için Biontech aşılarının üretildiği fabrika, çarşamba günü etkisini gösteren bir tornadonun hedefi oldu.

Ulusal hava durumu servisi, bu felakette 50 binden fazla ilaç paletinin ve diğer enkazın fabrika kompleksinin etrafına saçıldığını ve zarar verdiğini açıkladı. Şans eseri çalışanlar öğle arasında oldukları için hiç kimse yaralanmadı

“Bomba patlamış gibi geldi”

Bir Pfizer çalışanı, bunun 60 ila 90 saniyelik bir sürede gerçekleştiğini ve düşünecek zamanın olmadığını söyledi. Önce tesisin içindeki ışıkların titreştiğini ve ardından "bomba patlamış gibi geldiğini" söyledi.

Temizlik ekipleri gerçekleşen bu etkili tornado sonrası enkazı temizlemek ve onarım yapmak için çalışmalara başladı.