WASHİNGTON AA- Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu yardım paketi, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında sağlanacak, Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmek, top cephanelik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak ve toplam değeri 1,2 milyar dolara kadar çıkacak.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna’nın yakın zaman içinde top ve hava savunma mühimmatına ihtiyaç duyacağı vurgulanan açıklamada, Ukrayna ordusunun elindeki ekipmanın bakım ve idamesine yönelik desteğin de bu pakette yer aldığı aktarıldı.

Yardımın içeriğine dair detaylı rakamlar yer almayan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu paketteki kabiliyetler şunları içerir; ek hava savunma sistemleri ve mühimmat; batı menşeli hava savunma fırlatıcıları, füzeler ve radarları Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine entegre etmek için ekipman; kontrolsüz hava araçlarına karşı koymak için mühimmat; 155 mm topçu mermisi; ticari uydu görüntüleme hizmetleri; eğitim, bakım ve idame faaliyetleri için destek."

ABD, iki yöntemle yardımda bulunuyor

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri Ukrayna ordusuna Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi ve Başkanlık yetkisiyle Amerikan ordusunun envanterinden silah çekme olmak üzere iki yöntemle yardımda bulunuyor.

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi yardımları, Kongre tarafından yıllık savunma bütçesi kapsamında Ukrayna ordusuna şart koşulan bir fonla ABD şirketlerinden silah ve mühimmat tedarik edilmesini kapsıyor.

Bu çerçevede yapılan yardım duyuruları Ukrayna'ya silah, mühimmat ve ekipman sağlamak için bir sözleşme sürecinin başlangıcını temsil ediyor.

Tedarik süreci uzun sürdüğü için ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman Amerikan ordusunun envanterinden silah çekilmesi için de Pentagon’a yetki veriyor.