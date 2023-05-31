Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkanlar'ı birlik pazarına yakınlaştırmayı, ekonomik bütünleşmeyi derinleştirmeyi ve bölgeye sağlanan fonları artırmayı planlıyor.

AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, Slovakya'da gerçekleştirilen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda (GLOBSEC) konuştu.

Batı Balkanlar için yeni bir büyüme planı hazırladıklarını belirten von der Leyen, bölgenin ilerlemesini hızlandırmayı ve AB üyeliğinin bazı avantajlarını şimdiden bölgeye ulaştırmak istediklerini anlattı.

Von der Leyen, "Bugün teklif ettiğimiz büyüme planı, Batı Balkanlar'ı AB Tek Pazarı'na yaklaştırmak, bölgesel ekonomik bütünleşmeyi derinleştirmek, temel reformları hızlandırmak ve katılım öncesi fonları artırmak olmak üzere 4 ana sütun üzerine inşa edildi." diye konuştu.

Bunun AB için yeni bir yaklaşım olduğuna dikkati çeken von der Leyen, AB'nin Batı Balkan ülkelerine yönelik bir adım attığını vurguladı.

Von der Leyen, "Ortak hedefimiz, Batı Balkanlar'ın AB yolculuğunu hızlandırmak. Bunun için birliğimizi Batı Balkanlar'a yakınlaştırıyoruz." dedi.

"AB yolundaki ülkeler Tek Pazar'dan faydalanmalı"

Son 20 yılda AB'ye katılan bütün ülkeler için Tek Pazar'a erişimin ekonomik büyümenin ana itici gücü olduğuna işaret eden von der Leyen, "Gelecek vadeden ve AB yolunda olan ülkeler de Tek Pazarımızdan faydalanmalıdır." diye konuştu.

Von der Leyen, Batı Balkanlar'ın e-ticaret veya siber güvenlik gibi alanlarda dijital tek pazara katılabileceğine işaret ederek, bölgeyle ürün ticareti ve ödemeleri de kolaylaştırabileceklerini belirtti.

Batı Balkanlar'da kurulacak ortak bir bölgesel pazarın ekonomik potansiyeli ortaya çıkarabileceğini anlatan von der Leyen, "Ortak bir bölgesel pazar, Batı Balkanlar'ı Avrupalı yatırımcılar için daha cazip bir yer haline getirmek için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Von der leyen, AB kurallarına ve standartlarına dayalı olması halinde, bu ortak bölgesel pazarın AB'ye katılımı hızlandırmaya da yardımcı olacağını ifade etti.

Yatırımcıların güveni için AB'ye katılım sürecinin bir parçası olan bazı reformların kilit öneme sahip olduğunu hatırlatan von der Leyen, bağımsız ve verimli bir yargı sistemi, doğru kamu ihale sistemi ve yolsuzlukla mücadelenin önemini vurguladı.

"Batı Balkanlar'da ciddi miktarda yatırıma ihtiyaç var. Batı Balkanları, katılım öncesi fonları artırarak desteklemeye hazırız." diyen von der Leyen, bölge ülkelerine ayrılan kaynakları artırmaları gerektiğini kaydetti.

AA