Haber: Mert Osman Erman

Jones'un menajeri, ABD medyasına, uzun süredir süregelen bir akciğer sorunu olduğunu söyledi. Medya raporlarına göre, 2020'de çift akciğer nakli geçirdi.

Menajeri, "iyiliği ve kalbi, onu tanıma şansına sahip olan herkes tarafından hissedildi" dedi.

Jones'un sahne sevgisi, "kariyerinin tamamında, son zamanlarda Broadway'deki Clyde's'taki rolü için Tony'ye aday gösterilmiş ve Drama Desk Ödülü kazanmış performansı da dahil olmak üzere hep var oldu" şeklinde ifade edildi.

Akademi Ödülü kazanan oyuncu Octavia Spencer, Truth Be Told dizisinde Jones ile birlikte oynayanlar arasındaydı ve geç aktörü anan oyuncular arasındaydı.

Instagram'da, "haberlerden kalbim paramparça oldu" dedi.

Spencer, "Ron, inanılmaz yetenekli bir oyuncu ve en önemlisi harika bir insan olmasının yanı sıra" dedi. "Ron ile sette geçen her gün iyi bir gündü."

Sterling K Brown - This Is US dizisinde Jones'un karakteri William Hill'in oğlunu oynayan oyuncu - kendi sayfasında Instagram üzerinden kendi anısını paylaştı.

"Bugün hayat, ve dünyanın gördüğü en harika insanlardan biri artık bizimle değil," diye yazdı.