Haber: Mert Osman Erman

Sanık Ramzi bin al-Shibh'e travma sonrası stres bozukluğu, psikotik özelliklerle ilişkilendirilen bir şizofreni bozukluğu ve sanrılı bir bozukluk teşhisi kondu.

Avukatı, müvekkilinin uzun süre CIA tarafından "işkenceye tabi tutulduğunu" iddia etti

Al-Shibh, cuma günü ön yargılama sürecine tabi tutulması gerekiyordu.

Küba'nın doğu ucundaki ABD üssündeki Albay Matthew McCall, ağustos ayında al-Shibh'nin kendisini savunacak kadar psikolojik olarak zarar gördüğü yönündeki doktorların bulgularını kabul etti.

Doktorların oluşturduğu tıbbi kurul, al-Shibh'nin sanrılı ve psikotik hale geldiğine sonuçlandı. Bu, onun ya dava ile yüzleşemeyecek ya da suçlu olduğunu itiraf edemeyeceği anlamına geliyor.

Raporun belirttiğine göre, askeri psikiyatristler, durumunun onu "kendisine karşı yürütülen işlemin doğasını anlayamayacak veya işbirliği yapamayacak kadar kötüleştirdiğini" söyledi.

Al-Shibh, 11 Eylül saldırılarının başmimarlarından biri olduğuna inanılan Khalid Sheikh Mohammed dahil olmak üzere dört diğer sanıkla birlikte cuma günü yargılanması gerekiyordu.

Ancak dava öncesinde Albay McCall, al-Shibh'i davadan çıkarmaya karar verdi. Diğer dört sanığın duruşmalarının planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor.

Bu beş kişi, 2001'de New York City, Pentagon ve Pennsylvania'da yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan uçak kaçırma komplolarıyla suçlanıyorlar.

Yemenli ve 51 yaşındaki Al-Shibh, Eylül 2002'de Pakistan'da tutuklandı ve 2006'da Guantanamo Körfezi'ne transfer edildi.

Onun avukatları, CIA tarafından işkence gördüğünü ve "uyku yoksunluğu, su işkencesi ve dayak dahil artırılmış sorgu teknikleri" olarak adlandırılanların sonucunda "delirdiğini" söylediler.

ABD medyasına göre, zihinsel durumu ilk kez 2008'deki ilk mahkeme görünüşünden bu yana bir sorun olmuştu. Yıllar içinde bazı duruşmalarda patlamalarla rahatsızlık yaratmıştır.

Al-Shibh, New York'taki World Trade Center'a çarpan iki yolcu uçağından birini kaçıran al-Kaide hücresini Hamburg, Almanya'da kurmaya yardım etmekle suçlandı

Guantanamo kampı, ABD Başkanı George W. Bush tarafından 2002'de 9/11 saldırılarını takip eden yabancı terör şüphelilerini barındırmak için kuruldu. Bu, bir ABD Donanması üssü üzerinde bulunuyor.

Kamp, eleştirmenlerin işkenceye eşdeğer olduğunu söylediği sorgulama yöntemleri ve mahkeme kararı olmadan uzun süreler boyunca tutulan tutuklular nedeniyle Bush yönetiminin "terörle savaş"ının bazı aşırılıklarını simgeliyor.