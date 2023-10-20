Ankara

Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında, bu haberde Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında değerlendirmelerde bulundu.

Flake, "Cumhuriyet'in 100 yılı büyük bir başarıdır ve Türkiye, geçtiğimiz 100 yılda çok büyük başarılara imza attı." dedi.

ABD'nin Türkiye'deki ilk büyükelçiliğini Ankara'da bir tren vagonunda açtığını anlatan Flake, "Artık bu güzel tesise sahibiz. İki ülke arasındaki güvenlik bağları, halklar arası ilişkiler, ticari ilişkiler açısından çok yol katettik. Dolayısıyla Türkiye, dünya sahnesinde önemli bir oyuncu ve ABD'nin değerli bir müttefiki." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye-ABD ilişkilerini de değerlendiren Flake, iki ülkenin bağlarının güçlü olduğuna işaret etti.

Flake, iki ülkenin halklarını birbirine bağlayan "Fulbright Bursları" gibi öğrenci değişim programları olduğunu aktararak, Türkiye'deki pek çok öğrencinin bunlardan faydalanarak ABD'de eğitim alabildiğine dikkati çekti.

"Ticaretimiz son 2 yılda yaklaşık yüzde 40 büyüdü"

Ticari ilişkilere de değinen Flake, "Ticaretimiz son 2 yılda yaklaşık yüzde 40 oranında büyüdü. Bu önemli ve büyümeye devam edecek." dedi.

Büyükelçi olarak Türkiye'deki görevine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Flake, "Bu benim hayalimdeki iş. Her Amerikalı buraya gelmek ister. İnsanlar, çok iyi ve cömert. Bu önemli bir ilişki. Türkiye, dünya sahnesinde önemli bir oyuncu ve değerli bir müttefiktir. Bu çok önemli bir vazife ve biz bundan çok keyif aldık." diye konuştu.

Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, 100 yılın büyük bir başarı olduğunu söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Türkçe olarak "Tebrikler Türkiye, 100. yıl kutlu olsun." mesajını paylaştı.