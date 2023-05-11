Washington

Kamu güvenliğini ele alan zirveye ev sahipliği yapan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehirde suç oranlarının giderek arttığını belirterek, bununla mücadele konusunda bazı kanuni değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

Bowser, "Şu an fokus olduğumuz konu toplumdaki gerçek suçlular. Şu an, cinayet gibi suçlardan cezası onaylanmış fakat tutuklanmayan birçok insan var." sözleriyle, yürürlükteki şehir yasalarını eleştirdi.

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Robert Contee de, Bowser'i destekleyen konuşmasında, "Eğer hakimler, 1992'de çıkarılan bir yasa gereği yargıladıkları insanları tekrar toplumun içine salıvermek zorunda ise, bizim bu kanun kitaplarını gözden geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zirvede konuşan diğer üst düzey yetkililer, güvenliğin şehir insanının ilk önceliği haline geldiğine, hatta şehrin bazı bölgeleri için bunun bir krize dönüştüğüne işaret ederek, daha da kötü sonuçlar doğurmadan suçla mücadele çabalarının artırılmasının önemini vurguladı.

Suç oranları geçen yıla göre yüzde 27 arttı

Toplantıda, Washington polisi kayıtlarına göre, şehirdeki suç oranının geçen yıla göre yüzde 27 oranında arttığı, şiddet suçlarında da yüzde 10'luk artış tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, çocuk suçluların sayısının artması, şehirde çok fazla kaçak silah bulunması gibi konulara da değinildi.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin mart sonunda yaptığı toplantıda, Washington DC Konsey Üyesi Charless Allen, şehrin adalet sistemi üzerindeki federal yönetimin kontrolünü "saçmalık" olarak nitelerken, suçları kovuşturma veya hüküm giymiş kişileri cezalandırma konusunda başkentin hiçbir yerel denetime sahip olmadığını kaydetmişti.

ABD Anayasasına göre Kongre, Washington D.C.'yi denetleme hakkına sahipken, başkentin yönetiminden sorumlu D.C. Konseyi, tüm mevzuatını yasalaştırmadan önce Kongre'nin incelemesine sunması gerekiyor.

AA