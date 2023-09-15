Haber: Mert Osman Erman

Bu mücadele, alıcılar için daha yüksek fiyatları tetikleme tehdidi taşıyor ve otomotiv endüstrisi devleri için büyük bir kesinti anlamına geliyor.

UAW'nin başkanı Shawn Fain, BBC'ye şirketlerin şimdi anlaşmazlığı çözmesi gerektiğini söyledi.

"İşçilerine bakmaya başladıklarında sona erecek," dedi

Grev, doğu saatiyle gece yarısı (GMT 04:00) GM'nin Wentzville, Missouri'deki orta boy kamyon fabrikasında, Ford'un Michigan'daki Bronco fabrikasında ve Stellantis'e ait Toledo, Ohio'daki Jeep fabrikasında başladı.

Üçünün de en karlı araçlarının üretiminde kritik öneme sahip fabrikalar olduğunu söylemek mümkün.

UAW, yüz binlerce üyesi için dört yıl boyunca %40'luk bir ücret artışı istedi ve şirket liderlerinin benzer bir ücret artışına dikkat çekti.

Diğer talepler arasında:

*Dört günlük bir çalışma haftası

*Enflasyona bağlı otomatik ücret artışlarının geri dönüşü

*Çalışanların sendika avantajları alamayan "geçici" personel olarak kabul edilme sürelerine daha sıkı sınırlar

*UAW'nin önerileri, Ford'un bir açıklamada belirttiği gibi ABD'deki işçi maliyetlerini ikiye katlayacak.

Geçen ay sendikanın üyelerinin %97'si grev yetkisi vermek için oy kullandı

İşçiler, şirketlerin rekor kârlarından sonra daha cömert olabileceğini söyledi.

Michigan'daki bir Jeep Grand Cherokee üreten Stellantis fabrikasında çalışan Paul Raczka, "Benim görüşüme göre bunun bize borçları var," dedi.

Ailesinin endüstride çalışan dördüncü kuşağı olan Bay Raczka, bu tür işlerin iyi sağlık hizmeti ve güvenceli emeklilik ile geldiğini ve artık bu kadar iyi bir yaşamın mümkün olmadığını söyledi.

31 yaşındaki adam, ürettiği aracı bile satın alamayacak durumda olduğunu söyledi.

"Hâlâ CEO'lar yıllık 20 milyon dolardan fazla kazanırken biz geride kalanlarız," dedi

Ford'un CEO'su Jim Farley, bu hafta başında gazetecilere bir grevi önlemeyi umduğunu, ancak şirketin ne kadar ödün vermek istediğinin bir sınırı olduğunu söyledi.

"Şirketin sürdürülebilirliğini korumamız gerekiyor," dedi

Anderson Economic Group'un tahminlerine göre, 10 günlük bir grev, üç firmayı neredeyse 1 milyar dolar (800 milyon sterlin) ve işçileri kaybedilen ücretlerden neredeyse 900 milyon dolar'a mal olabilir. Ekonomiye toplam darbenin 5 milyar dolardan fazla olabileceğini söyledi.