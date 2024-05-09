ABD'nin orta kesiminde etkili olan fırtına, ülkenin güneydoğusunda da etkisini göstermeye başladı.

Tennessee eyaletinde fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Nashville kentindeki havaalanı, uçak inişine geçici olarak kapatıldı.

North Carolina eyaletinde ise fırtına sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'nin orta kesimlerinde birkaç gün önce etkili olan fırtına nedeniyle pek çok bölgede uyarılar yapılmış ve acil durum ilan edilmişti.

Fırtına nedeniyle Oklahoma eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetmişti.