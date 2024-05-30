İsrail'in 237 gündür devam ettirdiği saldırılarında 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti ancak ABD askeri anlamda İsrail'e koşulsuz desteğini hala sürdürüyor.

Öte yandan ABD'nin, İsrail'in binlerce kadın ve çocuğu öldürdüğü Gazze'ye yönelik yardımları Tel Aviv yönetimine yaptıklarının yanında "devede kulak" kalıyor.

AA muhabiri, ABD'nin İsrail ve Gazze'ye yaptığı yardımların miktarını karşılaştırdı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve ABD Kongre Araştırma Servisi (CRS) verilerine göre, ABD'den en çok yardım alan ülkelerin başında İsrail geliyor.

ABD, 1946-2023 yıllarında İsrail'e ekonomi ve askeri alanlarda 297 milyar dolar yardım yaptı. Mısır ise 167 milyar dolarla listenin ikinci sırasında yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için acil bir adım atılacağını duyurmasından bu yana İsrail'e de yıllık 4 milyar dolar yardım yapacağını açıkladı.

Times of Israel gazetesinin internet sitesinde yayımlanan raporda, İsrail'in, ABD'nin 2028'e kadar devam ettireceği bu yardımı askeri amaçlar için kullanacağını aktardı.

Raporda, ABD'nin, İsrail'in füze ve roket savunma sistemlerinin ikmali için toplam 5,2 milyar dolarlık yardımı, gelişmiş silah sistemlerinin satın alınması için de 3,5 milyar dolarlık yardımı onayladığı vurgulandı.

ABD tarafından İsrail'in silah üretimini artırmak için 1 milyar dolar daha hibe edildiği ifade edilen raporda, İsrail'e sağlanan diğer savunma ürünleri için 4,4 milyar dolar ayrıldığı belirtildi.

ABD, İsrail'e Filistin'den 27 kat daha fazla yardım yaptı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında ABD, bölgedeki faaliyetlerini desteklemek için yaklaşık 2,4 milyar dolar tahsis etti.

ABD Temsilciler Meclisinde 20 Nisan'da kabul edilen bir yasa tasarısında, İsrail'e 17 milyar dolarlık savunma yardımı ayrılırken, Gazze'ye yalnızca 2 milyar dolar civarında yardım öngörüldü.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da X sosyal medya platformunda, İsrail'e 17 milyar dolarlık savunma yardımı ayrılan tasarının çoğunlukla kabul edilmesine ilişkin "Teşekkürler dostlar, teşekkürler Amerika!" ifadelerini kullandı.

Bu arada, CRS verilerine göre, ABD'nin İsrail'e yaptığı maddi yardımların, Filistin'e yaptığı yardımlardan 27 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

ABD'nin Gazze'deki yüzer iskelesi de başarısız oldu

Eleştirilerin hedefi olan Pentagon, 8 Mayıs'ta Gazze'ye insani yardımların ulaşabilmesi için bir yüzer iskelenin inşa edileceğini ifade etti.

ABD'nin yaklaşık 320 milyon dolara yaptırdığı ve 17 Mayıs'ta faaliyete giren geçici iskele olumsuz hava koşulları ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle hasar gördü.

Geçici iskele 25 Mayıs'tan bu yana hasar nedeniyle kullanılamazken, ABD'nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımlar da askıya alındı.

ABD, İsrail'e desteğini sürdürüyor

Uluslararası Adalet Divanının tüm karar ve uyarılarına rağmen İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor.

Netanyahu hükümetinin Filistin'deki sivillerin açlık durumunu bir algı biçimi olarak kullanması da uluslararası kurumlar tarafından endişeyle karşılanıyor.

İsrail kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, ABD İsrail'e olan desteğini sürdürüyor.